Reportan desabasto de cerveza en tiendas de Coatepec

Algunos establecimientos como los OXXO, en el municipio de Coatepec, reportan que uno de los productos que se les está agotando es la cerveza y que no será hasta los próximos días cuando les vuelvan a surtir.



De acuerdo a empleados de estos negocios, no será sino en los siguientes días cuando vuelvan a tener esta bebida, aunque admitieron que no tienen certeza de la fecha.



“Ahorita ya no tenemos nada, el fin de semana todavía se vendió, tal vez hasta los próximos días nos vuelvan a surtir, se vende mucho por el encierro en que está la gente y por el calor que hace”, señaló un trabajador.



Mientras en centros comerciales como el Chedraui, este producto que no es de la canasta básica, está siendo restringido en su venta a sólo dos six por cliente, esto para poder abastecer al mayor número de familias, se lee en un cartel.



Algunos otros negocios de este giro como los Fasti, X24 y otros centros comerciales también han indicado que el producto ya no está en existencia por el momento.