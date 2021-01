Reportan desabasto de concentradores de oxígeno y especulación de precios

El desabasto de equipos para suministrar oxígeno a pacientes de COVID-19 ocurre en todo el país. Proveedores advierten el incremento para equipos que pueden servir como alternativa y por defraudadores que estarían buscando obtener servicios de mercados internacionales.



Sarah Perdomo, una joven microempresaria local, dijo que hay un problema de las empresas nacionales para producir estos equipos profesionales de la salud. Desde que inició este 2021 los equipos no se están fabricando y los pocos existentes elevaron su costo.



En el caso de los concentradores de oxígeno, mencionó que los costos están entre 32 mil hasta los cien mil pesos, de acuerdo a la marca que los fabrica.



A decir de la proveedora de insumos médicos, ella ha tenido comunicación con otros colegas del ramo y estiman que en próximos días también haya desabasto de concentradores de oxígeno, así también se advierte que diariamente están cambiando los precios, cada día con incremento. Se sobrevaloran ya que comparó que en noviembre del 2020 los costos no excedían de los 18 mil pesos.



Lamentó que esto ha generado nichos de oportunidad para defraudadores, ya que en redes sociales se han detectado supuestos proveedores que ponen en venta concentradores de oxígeno y se teme que esto pueda generar especulación y se tenga también desabasto de estos equipos.



Se buscó otra alternativa y explicó que ahora ofrece generador de oxigeno que se clasifica por litros, desde cinco, siete, nueve litros por minuto, fabricados por diversas marcas internacionales y se tiene también producción mexicano, el cual recomienda porque las extranjeras no ofrecen garantía y son productos que existen desde hace varios años pero no se ocupaban hasta que surgió la pandemia del COVID-19.