Esta tarde comenzó el peregrinar de familiares que tienen pacientes con COVID-19 en sus domicilios, al no haber oxígeno en los lugares donde les cargaban los tanques.



Los municipios más cercanos para adquirir este producto son Córdoba y Minatitlán, pero el surtimiento no está garantizado.



Familiares de pacientes reportaron que los lugares en donde les rellenaban los tanques están en caos y sin oxígeno, como la Tienda Infra en donde informan que está agotado.



Trascendió que esto se debe a que la empresa envió sus tanques de abastecimiento a la Ciudad de México, ante la gran demanda que hay en la capital del país, dejando de abastecer a Veracruz.



Este desabasto de oxígeno medicinal podría tardar varios días o semanas.

Al respecto la Secretaria de Salud no ha emitido algún comunicado para que familiares con pacientes de COVID-19 tomen otras alternativas.