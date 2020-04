Reportan desalojo con fuerza pública en fraccionamiento de Cosoleacaque

Vecinos del fraccionamiento Los Arcos del municipio de Cosoleacaque, fueron desalojados con violencia por granaderos de una manifestación pacífica que realizaban desde hace poco más de tres días en demanda del servicio de agua potable.Los afectados indicaron que la empresa constructora CARPIN no da la cara y no ha cumplido con los trabajos de calidad del segundo pozo que se construye a un costado del fraccionamiento, mismo que colapsó el año pasado.Explicaron que las pocas veces que tienen agua esta llega sucia y les saca ronchas a los lugareños.Por la situación, incluso el alcalde Cirilo Vázquez ya había tratado de calmar a los vecinos y se comprometió a realizar trabajos paliativos para llevar agua a los hogares afectados, pero esto no dejó satisfechos a los vecinos que continuaron con la manifestación.Este viernes, los vecinos fueron desalojados por granaderos, quienes a empujones quitaron de la avenida principal a mujeres y demás personas a empujones.