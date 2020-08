Reportan desaparición de 2 elementos de la Fuerza Civil asignados al C5i en Boca del Río

Dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública adscritos a la Fuerza Civil, en el área administrativa del C5i en Boca del Río, se encuentran desaparecidos desde la tarde del viernes, luego de que éstos no se encontraran en sus áreas asignadas y sus familiares desconocieran sobre su paradero.



Aunque las autoridades mantienen total hermetismo sobre este tema, fuentes cercanas al caso establecen que se trata de la desaparición Ismael “N”, enlace administrativo y su auxiliar Yeraldi “N”.



De acuerdo al reporte de las autoridades, los dos elementos no fueron hallados en su lugar de trabajo por lo que, ante la ausencia de éstos, decidieron realizar llamar a sus teléfonos, no obteniendo respuesta alguna.



Elementos de la corporación policíaca se trasladaron a los domicilios de los antes citado pero sus familiares indicaron que no saben sobre el paradero de éstos y tampoco han podido lograr contactarlos por ningún medio.



Se dio a conocer que durante la noche del viernes, los familiares de los dos elementos denunciaron la desaparición ante la Fiscalía General del Estado.