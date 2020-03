Reportan desaparición de dos policías de Ixtaczoquitlán

En calidad de desaparecidos están dos policías municipales, tras brindar un servicio la noche del pasado miércoles, fecha en que no se volvieron a reportar.



De acuerdo a las investigaciones, se sabe que Miguel Amayo Castillo y Jorge Enríquez Guadalupe, quienes estaban de turno, atendieron el llamado para disipar una riña protagonizada en la comunidad Moyoapan.



Según se sabe, fue a través del número de emergencia 911 que se notificó una trifulca en la que participaban varios hombres, con saldo de lesionados, por lo cual se trasladaron al lugar, dejando asentado el hecho en la bitácora.



Serían las 20:30 horas, cuando los preventivos salieron de la Comandancia y enfilaron a bordo de una patrulla de la dependencia. No obstante, fue en el camino que se dejó de tener comunicación con los uniformados.



Ante esta situación, otro agrupamiento se trasladó a buscarlos, localizando entre cañales la patrulla asignada a los policías. Según se conoció, en la unidad no se hallaron pertenencias de los preventivos pero tampoco señales de un enfrentamiento o agresión.



Por estos hechos, se dio parte a la autoridad ministerial a fin de que intervenga y atraiga las investigaciones, pues al parecer se trató de una trampa a los policías.



Cabe señalar que de la tarde hasta entrada la noche, la dependencia preventiva recibió llamadas donde se alertaba de disparos con arma de fuego y riñas en diversas congregaciones.