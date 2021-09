Reportan desaparición de embarcación La Diva en Coatzacoalcos

Este fin de semana, los tripulantes de la embarcación La Diva desaparecieron en el mar de Coatzacoalcos. A través de redes sociales, el usuario Juan Ramírez Soto alertó a otros pescadores de lo ocurrido y pidió reportar la embarcación en caso de encontrarla.



"Un llamado a todos los compañeros que andén pescando en altamar y si tienen radio o como comunicarse. Si ven a la (sic) embarcación con el nombre de LA DIVA. Con matrícula. 3003570313_5 favor de reportar a la cooperativa Sirena del Mar. Tiene tres días que salieron”, escribió en una publicación.



Hasta el momento se tiene 72 horas de no saberse nada de su paradero. Los pescadores salieron a alta mar y son integrantes de la cooperativa Sirena del Mar, que se encuentra ubicada en la zona de Los Tuxtlas. La cooperativa opera en la zona de la Barra de Sontecomapan en el municipio de Catemaco.



La información no especifica el sitio de salida y tampoco un número de teléfono en caso de alguna emergencia.



Esta no es la primera vez que pescadores de la cooperativa Sirena de Mar se pierden al salir a realizar sus labores. En octubre de 2019, tres pescadores permanecieron a la deriva durante varios días, hasta que fueron localizados por la zona de Roca Partida.



A pesar del operativo de búsqueda implementado por la Marina, los trabajadores de las redes fueron localizados y rescatados por otro pescador que los remolcó a puerto seguro.



Reportes de prensa señalan que el pescador Quirino Medina los localizó para trasladarlos al embarcadero de Roca Partida en el municipio de San Andrés Tuxtla. Por el alto grado de insolación y deshidratación fueron hospitalizados de inmediato, en Catemaco.



Rosalino Ambros de 45 y su hijo Moisés Ambros Antemate de 22 años, ambos originarios de la Barra de Sontecomapan perteneciente a Catemaco; y Jonathan Sánchez Velázquez de 22 originario de Alvarado, eran los pescadores que estaban desaparecidos.