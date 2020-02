Reportan dos asaltos semanales a panaderías de Veracruz Puerto

Los asaltos a establecimientos de la industria panificadora continúan, lamentó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (CANAINPA), Bichir Nahum Lajud, quien precisó que en promedio a la semana se registran 2 atracos.



Señaló que lamentablemente se ponen las denuncias y han detenido a los responsables en algunos asaltos; sin embargo, no duran en prisión debido a que los montos que se llevan son bajos, lo que no deja de afectar a un negocio.



“La inseguridad nos ha pegado a todos. En la industria panificadora se registran de uno a dos asaltos semanales. Hay negocios que no aguantan este gasto, aunque en el asalto se lleven poco dinero".



Consideró, no obstante, que las consecuencias van más allá de lo económico, pues los ladrones no sólo afectan la seguridad de las panaderías, también dejan secuelas psicológicas en los trabajadores.



"Los montos que se llevan son bajos y no toman en cuenta el daño psicológico y el daño a la empresa. Toman más en cuenta lo que le pueda pasar al delincuente. Al personal lo dejan en una situación de psicosis muy fuerte, tienen miedo, es un daño psicológico muy fuerte”, señaló.



El representante de la CANAIMPA afirmó que en la actualidad no hay una policía de vigilancia por zonas nu botón de pánico, no garantiza que se detengan a los ladrones, además de que también se presentan estos casos en Veracruz y Boca del Río, "hay en varias zonas, es indistinto ya", precisó.