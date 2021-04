Reportan en redes desaparición de instructora de yoga, en Poza Rica

Familiares y amigos de la instructora de yoga Laura Leal de Valle, lanzaron alerta en redes sociales sobre su desaparición, la cual habría ocurrido en la ruta de su domicilio al estudio donde impartía clases.



De acuerdo con la información difundida, la instructora de yoga habría salido de su domicilio ubicado en la colonia Manuel Avila Camacho hacia su salón para impartir la clase de las 8 de la mañana, a la cual no llegó.



Según algunos testigos, el último lugar donde la vieron fue entre las calles Libertad y Palma, de la colonia donde reside.



Este jueves transcurrieron 30 horas que se desconoce de su paradero. Al parecer, sus familiares no han logrado tener contacto con la mujer de 33 años de edad.



Hasta el momento no se ha dado a conocer si la desaparición de Laura Leal de Valle ya fue denunciada ante Fiscalía General del Estado. Mientras tanto, en redes sociales se viraliza la imagen de apoyo para dar información a números telefónicos de su familia.