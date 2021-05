Reportan en redes sociales desaparición de una joven en Coatzacoalcos

Familiares de una joven embarazada de gemelos denunciaron a través de las redes sociales su desaparición desde el pasado sábado, luego de haber tomado un taxi.



Se trata de Kelly Méndez Hidalgo, de 21 años, quien a las 20:00 horas del sábado 29 de mayo habría abordado un taxi en el centro de Coatzacoalcos para dirigirse al Itesco, donde su mamá la esperaba pero ya no se supo más de ella.



Michelle Hidalgo, hermano de Kelly, explicó que repartieron volantes en la central camionera de Coatzacoalcos y hasta el momento no hay más datos, salvo que supuestamente la vieron bajar de un autobús en el puerto de Veracruz.



Dijo desconocer si Kelly tenía problemas pero hasta donde tiene conocimiento, no ha tenido ninguna situación que comprometiera su vida.



Aseveró que no sólo su familia está desesperada, también su esposo, quien presentó junto con la mamá de Kelly la denuncia por desaparición.



Sus familiares confirmaron que se levantó un acta por desaparición en el Centro Integral de Justicia.