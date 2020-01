Reportan escasez de agua en unidad Ex Hacienda de Jalapilla, en Rafael Delgado

Sin respuesta favorable de la alcaldesa del municipio de Rafael Delgado, para solucionar el problema de suministro de agua, habitantes de la unidad Ex Hacienda de Jalapilla, indicaron que buscarán hacer llegar esta problemática al gobierno estatal.



Mencionaron que hace tres meses personal de la Comisión Federal de Electricidad fue a cortar el servicio de energía eléctrica de la bomba, tras acudir al ayuntamiento, Isidora Antonio Ramos, alcaldesa del municipio, les indicó la existencia de un adeudo desde 2014 por 300 mil pesos, monto que no pagaría.



Para no dejarlos sin agua, indicaron, fueron conectados a la red municipal, sin embargo, el suministro no alcanza para satisfacer las necesidades de las alrededor de 400 familias que ahí viven, pues carece de presión suficiente para subir a los tinacos, además de que el abastecimiento inicia a las 12 de la noche y termina a las 2 de la madrugada, aproximadamente.



En una segunda reunión con la alcaldesa, los habitantes indicaron que buscarían la forma de reunir parte del adeudo para ayudar con el pago, sin embargo, se encontraron con la negativa de la edil, argumentando el abastecimiento de agua a través de la red municipal.



Ante la respuesta y tras verificar el total de la deuda con la CFE, los pobladores identificaron que el monto es de 46 mil 860 pesos, mismo que el ayuntamiento se ha reusado a pagar; razón por la que los habitantes decidieron hacer pública la situación y analizan acudir directamente a Xalapa para exponer su inconformidad y buscar una solución.