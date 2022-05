Reportan falta de agua en la colonia Ampliación Diamante de Xalapa

Hola, buenas tardes.Quiero reportar la falta de agua potable en la colonia Ampliación Diamante de Xalapa. En donde durante todo el mes de abril no hubo agua, se habló a CMAS y nos comentaron que había tandeo, apenas el día jueves 27 de abril, después de tantas llamadas, vino CMAS a la colonia.Nos echó líquido nada más como dos horas y hasta la fecha no tenemos agua, ya que nosotros contamos con un hidrante, donde nos conectamos cerca de 15 personas, porque no contamos con tubería de agua directa.Pedimos discreción por alguna represalia hacia nuestra persona recurriendo a ustedes para que nos apoyen publicando esto, para ver si nos pueden ayudar, les pedimos en nombre de la colonia.