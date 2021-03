Reportan falta de agua en la colonia Progreso Macuiltépetl, en Xalapa

Hola, buenos días:



Le escribo para ver si es posible que nos apoye a los vecinos de la calle Nuevo León, entre Tepic y Chilpancingo de la colonia Progreso Macuiltépetl.



Sabemos que es temporada de estiaje, de hecho para nosotros por ser "parte alta" seguido nos falta el servicio de agua potable pero esta semana no hemos tenido NADA DE AGUA.



Hay niños y personas enfermas, peor con esta situación de PANDEMIA, hemos hecho los reportes correspondientes y no ha habido respuesta. La verdad ya es desesperante y desgastante. También hemos estado comprando agua de garrafón para lo básico en los hogares y aseo personal, con lo gastado ya hemos cubierto en esta semana poco más de lo que se paga al mes con CMAS.



Estamos en tiempos difíciles económicamente hablando y de salud ni se diga; queremos evitar más enfermedades por falta de agua. Muchas personas dirán que no cuidamos el agua, que dejemos de quejarnos, que a ver si así la valoramos.



Pero créame, desde siempre el servicio no lo hemos tenido como debe ser, repito, por ser parte alta de la ciudad, es entendible pero ya es demasiado tiempo.