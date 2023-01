Hola alcalorpolitico.com, espero que me puedan ayudar.En la colonia Privada Brasil hay un gran derrame de agua desde días anteriores al 25 de diciembre. El agua salía y había fuga, se reportó a CMAS. Sin embargo, no se presentaron hasta el día de ayer, el cual sólo laboraron medio día, no solucionaron el problema ni tampoco encontraron la fuga.Para las 3:30 p.m. del día 3 de enero, los del CMAS se retiraron para no volver, no sin antes haber hecho más grande la fuga y no darle prioridad al hecho de que es agua potable y no aguas negras.Gracias.