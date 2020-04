Reportan gaseras de Xalapa caída de 40% en ventas

Algunas empresas gaseras han registrado un decremento de alrededor de un 40 por ciento en sus ventas, así lo dieron a conocer empleados de estas empresas en Xalapa.



Jorge, repartidor de tanques de gas, indicó que a partir de que avanza la contingencia por el Coronavirus, las ventas han ido disminuyendo y lo asume debido a que la gente no tiene ingresos para pagar este servicio.



“Ya no vendemos como antes, las ventas sí nos han bajado hasta un 40 por ciento yo creo, es por la contingencia por el virus, porque la gente no sale a trabajar y no hay dinero. Creo que eso ha empezado a afectar, pienso que la gente que compra son los que trabajan en el gobierno, quienes tienen un sueldo seguro, en tanto que la demás gente ya no tiene dinero para comprar gas y como ya hace calor pues se bañan sin usar gas”, comentó.



Asimismo, otro trabajador de otra gasera en Xalapa, Alfredo, explicó que en su caso los servicios a domicilio han ido bajando, pues en semanas anteriores hacían hasta 30 entregas diarias, mientras ahora hay días que efectúan la mitad.



“Y es que el gas no baja su precio. Nosotros estamos vendiendo a 506 pesos el cilindro de 30 kilos y la gente no tiene para pagar tanto. Y ahora con lo que estamos viviendo menos compran”, dijo.



De acuerdo con estos trabajadores, es uno de los sectores que no han podido parar labores, pues se trata de uno de los servicios básicos que se tienen que cubrir. Además, se pudo observar que no llevan a cabo ningún tipo de medida de prevención, como el uso de cubrebocas ni de gel antibacterial.