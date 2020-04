Al Calor Político, espero puedan ayudarme a publicar lo siguiente:



Tengo a mi padre desde hace más de 14 días en el ISSSTE de Díaz Mirón de Veracruz Puerto. Ayer en la tarde empezó a salirse por sí sola el agua del baño y es la hora en que personal de limpieza sólo viene y seca; el agua ya casi llega a donde están las camas de los pacientes y nadie se hace responsable, tienen personal de mantenimiento y no es posible que estemos en estas condiciones, además de que no sirve ningún baño del cuarto piso.



Según es un hospital para atender pacientes con COVID-19 y siguen internados pacientes ajenos a esta pandemia. Habemos familiares cuidando y no han tomado precauciones. En mi caso, mi papá lleva 8 días que no pasa su médico a darnos informes sobre su evolución porque dicen que ya lo asignaron con los de COVID-19.