Reportan mejoría de bebé golpeada, en Veracruz Puerto

Según reportes de la familia, el estado de salud de la bebé que presuntamente fue agredida por su papá ha mejorado y se mantiene atendida en la Torre Pediátrica de Veracruz.Señalan que saben que la mamá de la pequeña con la cual no mantienen ya contacto y que supuestamente se había dado a la fuga, fue citada a declarar ante la Fiscalía General del Estado este martes para ratificar la denuncia por violencia que había interpuesto contra su pareja.“Al parecer la niña está un poco mejor, ya le dieron una mamila, va a empezar a comer algo, no dan especificaciones”, dijo una de las tía de Ariana, madre de la pequeña de dos meses.El pasado lunes, la familia materna de la joven madre fue citada a declarar y les informaron que la pequeña está ya bajo el resguardo del DIF de Boca del Río, y no será entregada a la madre, además de que se realizará una investigación entre la familia para determinar si alguno de los miembros puede asumir la custodia.Incluso el hermano mayor de Ariana, también se presentó ante la FGE y trascendió que podría ser a quien le den el resguardo si así lo determinan las autoridades.“La niña ya está directo a resguardo del DIF, a nosotros nos llamaron a declarar. La mamá no está capacitada para tener a su hija, la procuradora del DIF es la que la tiene”.Los familiares, señalan que ya no pueden dar más información sobre el caso porque la misma Fiscalía les advirtió que deben mantener la secrecía de la investigación.“A mí en lo personal me dijeron en la (Fiscalía) que no dé información a medios porque en lugar de ayudar, vamos a hacer que el hombre se vaya y esté prófugo, que dejemos que la (Fiscalía) haga su trabajo”, concluyó la tía abuela de la bebé que prefirió omitir su nombre para evitar problemas.