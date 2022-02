Reportan muerte de Sofía Martínez, primera titular del Poder Judicial en Veracruz

La noche de este lunes 21, abogados de Veracruz reportaron que la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz (TSJE) y del Consejo de la Judicatura, Sofía Martínez Huerta, falleció en el Estado de Puebla.Cabe recordar que dicha togada fue depuesta y destituida como magistrada mediante el juicio político, tras haber figurado como la primera titular mujer de ese poder autónomo en Veracruz.Hasta el momento no se han dado detalles sobre la causa de su deceso, sin embargo, antes de ser removida la extitular del Poder Judicial reportó padecer distintos problemas de Salud, de ahí que no se presentó a diversas audiencias en donde se determinó su destitución del cargo de magistrada.En octubre de 2020, Martínez Huerta fue removida del cargo de presidenta del TSJE y acusó que su salida de la presidencia se dio cuando intentó proceder contra la corrupción detectada con la construcción de las ciudades judiciales, proyectos impulsados por su antecesor, Edel Álvarez Peña.Además, señaló que su sustitución como presidenta fue producto de un acto inconstitucional y violatorio de sus Derechos Humanos debido a que no acudió ni fue citada a la sesión del pleno del Tribunal en la que se determinó relevarla del cargo.En esa fecha los magistrados, liderados por Concepción Flores Saviaga, determinaron designar como nueva presidenta a la magistrada, Isabel Romero Cruz, quien actualmente sigue ocupando la titularidad del Poder Judicial.Tras su relevo, en entrevista con Joaquín López Dóriga, la entonces magistrada sostuvo que previo a ser removida fue amenazada de forma “velada” por el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, para que renunciara.“Dije que de ninguna manera (renunciaría) porque estoy nombrada como magistrada por el Congreso del Estado e inclusive el pleno me eligió presidenta; independientemente de ello, la Ley Orgánica del Poder Judicial no prevé ninguna cuestión por la cual el pleno pueda destituirme en un momento dado, sino que esto sería a través de un Juicio Político”, declaró el 23 de octubre de 2020.Posteriormente, en noviembre de 2020, la firma de abogados Aguirre & Montoya denunció a Martínez Huerta ante el Congreso local acusándola de quitar de su cargo al juez, José Clemente Zorrilla Rostro, con actos arbitrarios y de usurpación de funciones que están reservadas al Pleno del Consejo de la Judicatura, suspendiendo de forma unilateral la jurisdicción del juez de control.El asunto fue encontrado procedente por la Comisión Instructora del Congreso y posteriormente, el 19 marzo de 2021, el pleno del Congreso del estado, erigido en jurado de acusación, determinó en un fallo histórico aprobar el juicio contra Martínez Huerta, suspendiéndola de su cargo de magistrada.Para abril de 2021, el pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), erigido en jurado de sentencia, determinó destituir a Martínez Huerta del cargo de magistrada e inhabilitarla por 5 años. La sesión se realizó el 16 de abril y la expresidenta del Poder Judicial no acudió por motivos de salud, según señalaron sus propios abogados.