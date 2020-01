Reportan padres de familia falta de docentes en secundaria de Xico

Un grupo de padres de familia de la Escuela Secundaria “Juan G. Alarcón”, en el municipio de Xico, denunciaron que hay falta de docentes en el plantel desde hace varios meses.



Los quejosos indicaron que falta un maestro de matemáticas y uno más de geografía para los alumnos del primer año, esto desde que dio inicio el curso escolar.



Dijeron que de acuerdo a información, el plantel está a la espera de que la Secretaría de Educación (SEV) les resuelva, pues esta situación ya les fue notificada; sin embargo, se quejaron, pues ya son muchos meses que los estudiantes carecen de estos docentes.



“Ya va medio ciclo escolar y los maestros de matemáticas y geografía no han llegado y cuando preguntamos a los directivos nos dijeron que están en espera de que la Secretaria de Educación les resuelva y envíe a los maestros para que los alumnos se pongan al corriente en su materia, pero el tiempo corre”, declararon.



No obstante, aseguraron, que no es el primer ciclo escolar que faltan maestros, pues en el anterior corrieron con la misma suerte.



“El año pasado, cuando entró mi hijo a primer grado, el maestro de matemáticas y geografía se jubiló al mes de clases y desde entonces no tuvieron maestro de esas 2 asignaturas, sólo mandaban a un joven que no era el maestro. Ya es año y medio que la escuela no tiene maestros de esas asignaturas y las autoridades de la Secretaria y la Delegación Regional hacen caso omiso a esta situación, por eso pedimos la intervención directa del Secretario”, finalizaron.