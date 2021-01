Reportan percances menores en Orizaba tras fiestas de fin de año

Un saldo blanco reportaron municipios de la zona centro del Estado tras los festejos de fin de año.



En el caso de Orizaba, el director de Gobernación, Erick Morales Reyes, indicó que lo más fuerte que se tuvo en las primeras horas de este 2021 fue un incendio en la zona del Trébol de Escamela, el cual fue sofocado por Bomberos y personal de Protección Civil Municipal.



Dijo que no se saben las causas del incendio pero se cree que pudo ser provocado por el uso de pirotecnia, algo que cayó en el pastizal e inició las llamas.



Otro incidente, mencionó, fue alrededor de las 7 de mañana, con la volcadura de un vehículo particular, mismo en donde por fortuna la persona sólo resultó con lesiones leves.



Comentó que durante los primeros minutos del año, se tuvieron nueve reportes de uso de pirotecnia, ante los cuales acudieron elementos de la Policía a apercibir a las personas, como lo establece el reglamento.



Explicó que lo primero que se hace es invitar a la gente a que no use pirotecnia y si no acata la recomendación, entonces se procede a su detención pero en estos casos no hubo necesidad de llegar a esto.



En el municipio de Zongolica, el director de Protección Civil, David Flores Betanzo, comentó que únicamente se tuvo el accidente de una motocicleta cerca del municipio de Los Reyes, en donde un joven de 17 años derrapó y resultó con una fractura de hueso, por lo que se apoyó a la familia en el traslado a Orizaba para tomarle radiografías y que pudiera ser intervenido.



Ya que fue el único incidente, comentó que se considera que el saldo fue blanco.



Por su parte, el Hospital General Regional de Orizaba informó que durante el turno de la noche no se tuvieron atenciones médicas por situaciones de urgencia por accidentes y únicamente se dio consulta a personas que sufrieron alguna descompensación por abusar de algunas comidas, aunque en comparación con el año anterior la cifra fue menor.