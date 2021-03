Reportan plagio de 10 personas por grupo armado, en Acultzingo

La noche de este miércoles, en la comunidad de Vaquería, municipio de Acultzingo, hombres armados —según trascendió, supuestas autodefensas— privaron de su libertad a unas 10 personas.



Primeros reportes indicaron que se trataba de ingenieros de la empresa Vías Férreas de Tehuacán, lo cual fue descartado por voceros de la empresa Ferrocarriles del Sureste, concesionaria del tramo férreo.



Cuestionado al respecto, en conferencia de prensa este jueves, el gobernador Cuitláhuac García comentó que no existe denuncia alguna, por lo que no tenía detalles del caso.



Sin embargo, el Mandatario aclaró que por lo pronto mantendrán el operativo permanente de seguridad en la zona.



De acuerdo con lo reportado, las víctimas iban a bordo de una camioneta que fue ubicada en caminos de la comunidad Vaquería.



Hasta el momento no se tiene mayor reporte de las personas privadas de la libertad, tampoco de agentes municipales o autoridades en relación a la movilización registrada la noche de ayer en Acultzingo.