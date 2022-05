Reportan primeros casos de hepatitis infantil en México: 4 casos en NL

La Secretaría Estatal de Salud de Nuevo León informó que se han reportado en hospitales públicos y privados de la entidad, cuatro pacientes infantiles con hepatitis aguda, mismos que están todos estables, y se mantienen bajo monitoreo para evaluar su evolución.Durante la rueda de prensa paraactualizar información sobre la pandemia de covid-19, la funcionaria estatal dio el aviso epidemiológico, relacionado con un brote de hepatitis aguda que se dio a conocer primeramente en el Reino Unido, España Israel, Estados Unidos, Dinamarca Irlanda, Italia, Francia y Noruega, entre otros, en los que a partir de abril se han notificado unos 300 casos en el mundo.Explicó que no se tiene un agente causal específico, pero hay diferentes teorías y en un porcentaje de casos, de alrededor del 30 por ciento se ha aislado de forma paralela un virus respiratorio (adenovirus), pero “todavía no tenemos la certeza de que este sea el agente que está ocasionando la inflamación del hígado”.Puntualizó que esencialmente estos casos se están presentando en niños “y por eso es muy importante que estemos atentos ante cualquier síntoma que nos pueda hacer sospechar de que el niño pueda desarrollar una hepatitis”.Mencionó que los síntomas de esta enfermedad son comunes y más en esta temporada de calor cuando se incrementan los problemas gastrointestinales y es frecuente que los niños tengan vómito o diarrea.Pero en particular, los niños con hepatitis desarrollan en forma asociada a diarrea y vómito, dolor abdominal y una coloración amarillenta tanto en la piel como en las mucosas, y entonces “en conjuntiva de los ojos se les ve un poco amarilla, igual que la piel, y a eso le llamamos ictericia”, que es una de las características principales de la hepatitis.En vista de lo anterior, expresó Marroquín Escamilla, “si nosotros estamos identificando esos signos o síntomas en nuestros hijos, tenemos que llevarlos para que un médico pueda evaluarlos y determinar si se trata o no de una hepatitis”, y de ser el caso, el paciente sea referido a un centro especializado.Comentó que generalmente la hepatitis en los niños ha sido relativamente benigna y ha sido ocasionada por el virus que se conoce como “Hepatitis A”. Pero en estos 300 casos a escala mundial, no se ha detectado dicho virus “que es lo que hubiésemos esperado”.Dicho virus, agregó, se adquiere por comer alimentos contaminados con el mismo, por lo cual se hacen las recomendaciones de higiene para evitar el contagio, como lavado de manos, cubrir nariz y boca al toser o estornudar, evitar compartir alimentos, bebidas, cubiertos y platos, limpiar y desinfectar juguetes u objetos que los niños se puedan llevar a la boca, además de desinfectar superficies de uso común, y espacios donde permanezca una persona enferma, entre otras.