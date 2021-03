Reportan problemas para integrar al menos 26 Consejos Municipales

Al Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz se le está complicando la integración de los Consejos Municipales, por lo menos en 26 de las 212 demarcaciones, razón por la cual el Consejo General aprobó la lista adicional de entrevistas, con la finalidad de lograr su conformación.



En el acuerdo aprobado la mañana de este viernes, se explica que en los caso de Chiconamel, Ilamatlán y Mecatlán no se logró completar el número requerido de entrevistas para lograr la integración de la propuesta de sus órganos desconcentrados.



Se precisa también que el periodo de entrevistas comprendido del 20 de febrero al día 17 de marzo, hubo aspirantes que por distintas circunstancias no asistieron a la entrevista y solicitaron una fecha de reprogramación de la misma.



Además, se precisa que hubo aspirantes que manifestaron vía telefónica su desistimiento para continuar participando en el proceso de selección, sin embargo, no presentaron una declinación expresa.



El documento refiere que en el caso de Mixtla de Altamirano, la entrevista adicional obedece a una petición expresa del aspirante, quien mediante escrito señaló su imposibilidad de asistir a la entrevista previamente programada y solicitó se le pudiera reprogramar.



Por su parte, se menciona que en Soledad de Atzompa asistieron a la etapa de entrevistas un bajo número de aspirantes, por lo que se intentó contactar a aquellos que, a pesar de no haber asistido tampoco habían comunicado su desistimiento, localizándose a una persona aspirante que manifestó que aún cuenta con el interés de participar.



En Tamalín, Citlaltépetl y Texcatepec, la ampliación de entrevistas es para lograr la integración paritaria de dichos órganos electorales, a efecto de contar con el número requerido de aspirantes para realizarla.



En Tempoal, Calcahualco, Zentla, La Perla, Coetzala, Texhuacan, Xoxocotla, Jalcomulco, La Antigua, Acula, Cotaxtla, Manlio Fabio Altamirano, Tecolutla, Miahuatlán, Jilotepec, Tenochtitlán, Vega de Alatorre y Juchique de Ferrer, se reprogramaron las entrevistas tras preguntarle a los aspirantes si lo aceptaban.



Lo anterior, se asegura en el acuerdo, con la finalidad de incentivar la participación de la ciudadanía y garantizar el derecho político electoral de integrar los órganos electorales.



Además, se incluyó a otra persona para entrevista en el municipio de Medellín, debido a que quien continuaba en la lista de prelación era una joven que no tendría la edad mínima de 23 años al momento de su designación.



Se prevé que el próximo 28 de marzo, el Consejo General apruebe la integración de los 212 Consejos Municipales, mismos que coadyuvarán en las tareas de organización de los comicios de Ayuntamientos en sus respectivos territorios.