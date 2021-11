Reportan productores de Rafael Delgado poca venta de flor de cempasúchil

A pesar de que esperaban mejores ventas para esta temporada de Todos Santos, productores de Rafael Delgado tuvieron poca compra de flores, por lo que hubo campos que se quedaron con cempasúchil.Fausto Torres Jerónimo, floricultor, reconoció que las ventas en esta temporada fueron apenas regulares.“No podemos decir que nos fue bien, aunque lo que tenemos es poco, no como antes, que entraba mucha flor”, dijo.El productor mencionó que, aunque este último día bajaron los precios, ya que los 400 pesos en que se ofreció la flor gruesa el lunes, se disminuyó a 300 pesos, pasado el mediodía ya no hubo ventas.Torres Jerónimo comentó que este año no fue bueno para ello, pues también los sembradíos se vieron afectados por la roya, la cual seca la flor, y aunque se le puede poner algo para combatirla, ya no florea igual.Mencionó que debido a que desde hace años ya no hay mucha venta, de las hectáreas que se sembraban antes, hoy se cultiva poco, si acaso unos lotes, para no quedarse con toda la flor.Cabe recordar que estos productores anteriormente vendían más en el mercado Venustiano Carranza de Orizaba, pero fueron sacados de ese zoco durante la primera administración de Juan Manuel Diez Francos y en cambio se favoreció la entrada de introductores poblanos.