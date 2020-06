Reportan proliferación de larvas en árboles; vecinos temen que sean dañinas

Habitantes de la colonia Habitacional El Coyol reportan que larvas que caen de los árboles de la zona entran a sus casas; temen que sea una plaga y sea dañina para la salud.



Desde hace 5 días, empezaron a notar que los gusanos caían en los coches y ahora ya llegan hasta el interior de sus viviendas, los han detectado en las camas y en el piso.



Los vecinos señalan que la misma larva tiende una especie de hilo a través del cual se desplaza.



"Tiene días que amanecíamos con telerañas, pensamos que eran arañas pero revisamos y vimos que es una larva y es la que suelta la telaraña, somos 4 casas. Están en la cama, es preocupante, si está afuera se barre pero adentro y ya es pensar en el Coronavirus y no sabemos que puede ser", dijo Odilia Gómez.



Tienen miedo que las larvas entren en los oídos e incluso ya han presentado comezón en la piel porque afuera de sus casas están llenos de telarañas que se les pegan en los brazos.



"Tengo una bebé y donde la pongo a jugar encontré dos larvas, pensé que era algo descompuesto pero no, era la larva, no sabemos qué tipo de daño nos pueda generar, la larva corre por el cable de luz y se avienta en el hilo. Al caminar me llené de la telaraña esa y me agarró comezón", señaló Bárbara González.



Los vecinos de la calle Prolongación Laguna del Carmen señalan que ya reportaron el caso a diferentes direcciones del Ayuntamiento de Veracruz pero no les han dado respuesta.



"Hablé a Parques y Jardines, hablé a Protección Civil, me mandaron a Protección Animal, a Bomberos y dijeron que no podían ayudarme y luego que iban a venir a checar el árbol pero no han venido", dijo Odilia.



Piden la intervención a las autoridades porque cada vez es mayor el número de larvas que llegan a sus casas.