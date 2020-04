Al Calor Político:



Me uno a la queja de falta de agua en la colonia Lomas de Casa Blanca.



Bajo la contingencia que estamos pasando, no es posible que llevemos 4 días sin agua y sin previo aviso. Es cuando, por humanidad, no puede faltar de ese modo; estamos conscientes de los tandeos pero 4 días es demasiado. Están pidiendo lavarse las manos y yo pregunto: ¿con qué?, si no tenemos agua ni para lo básico.



Por favor, pido al Alcalde tomar cartas en el asunto y si van a aumentar los días de tandeo, mucho agradecería nos informaran para tomar las previsiones necesarias, porque además es nuestro derecho.



Cabe hacer mención que yo llamé hoy a CMAS y la señorita que me atendió, muy amable pero quedó de devolverme la llamada para informarme sobre cuándo contaremos con el líquido y me dejó como “novia de rancho”.



De antemano, muchas gracias.