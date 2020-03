Buenos días:



Quiero hacer una denuncia anónima contra el IVEC.



El caso es que por instrucciones del Gobernador están mandando a sus casas al personal basificado; en el IVEC somos alrededor de 300 empleados pero aproximadamente sólo 30 trabajadores tienen base y son los que están ya en sus casas, el resto (los 270) seguimos yendo a trabajar.



Es totalmente incoherente pues no somos inmunes al coronavirus. Además, no es una institución cuyas actividades sean de vital importancia para el Estado; las actividades culturales son importantes pero no fundamentales en casos como éste.



A las autoridades del IVEC poco les importa nuestra opinión, pues esta administración, al igual que la anterior yunista, se caracteriza por la soberbia y la intolerancia, además de que nunca responde a ninguna petición formal.