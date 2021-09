Reportan que médico de la clínica de Tuzantla niega atención a pobladores

Habitantes de La Perla se quejaron del médico de la clínica de Tuzantla, ya que les ha negado la atención a mujeres embarazadas y menores enfermos, además de que su trato es grosero con la gente.



Una de las afectadas comentó que en días pasados acudió a consulta porque su niña estaba enferma, ya que tenía tos y fiebre, pero el médico Alejandro Moreno le dijo que no la podía atender porque no era de ahí.



Comentó que ella tiene un año viviendo en la comunidad de Los Fresnos con su esposo, pero no había ido antes porque estaban bien.



Mencionó que ella pensó que nada más con ir cuando se enfermaran les iban a abrir su expediente y ya.



Indicó que el médico la tuvo todo el día esperando con su niña enferma y al final le dijo que no la podía darle consulta ni medicina porque no eran de ahí y que fuera al centro médico que le corresponde.



Sin embargo, éste no es la única queja que se tiene, ya que está el caso de una embarazada de cuatro meses a la que también no quiso atender y una más a la que le negó su pase al Hospital Regional de Río Blanco y terminó atendiéndose en un hospital particular, con el gasto que esto representó para su familia.



Mencionaron que ya han hablado a la Jurisdicción Sanitaria para quejarse, pero nunca los comunican con el jefe.



Debido a ello, no descartaron que puedan bajar a manifestarse.