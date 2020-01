Reportan que rehabilitación de carretera Paso del Toro-Alvarado está a medias

Denuncian automovilistas que transitan por la carretera federal 180, que el tramo que corresponde de Paso del Toro a Alvarado está en mal estado, lo cual provoca accidentes y desperfectos en sus vehículos.



Son alrededor de 3 kilómetros de la vialidad que están en malas condiciones debido a la que Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) inició la rehabilitación a mediados del 2019, pero antes del periodo vacacional de diciembre, se abandonó la obra, dejando dicho tramo sin concluir.



La carpeta asfáltica a la altura de la comunidad de Camaronera está raspada, con las lluvias de las últimas semanas se han formado baches que ponen en riesgo la circulación.



“Hemos tenido daños en los carros porque ahorita que llovió los hoyos no se ven. Ya tiene rato así la carretera, desde mediados de diciembre y no le hacen nada. La obra está a la altura de Camaronera, ahí termina la parte nueva. Rasparon lo que seguía como 3 kilómetros, así quedaron y no le han echado mano. Ya tienen hoyos y hay carros que se han quedado ahí botados por llantas, suspensión. No hay maquinaria, está abandonada la obra”, dijo Prisciliano Méndez, automovilista de Alvarado.



Esta carretera comunica la zona norte de Veracruz con los municipios de Alvarado, Tlacotalpan y Ángel R. Cabada, así como la zona de Los Tuxtlas y no hay indicios de que la obra de rehabilitación se retome.



A las orillas de la carretera dejaron parte del material para la obra, el cual se ha ido deslavando con el paso de los días.



Los daños a los vehículos son tanto para los compactos, como para los de carga pesada, “se golpea mucho, tienes que casi pararte, los muelles se quiebran. Cuatro días o cinco son los que venimos a repartir, se afecta todo, tienes que ir más lento, desde diciembre pasado se llevaron todo, no sé si se acabó el presupuesto”, señaló Gerardo Chávez.



Aunque parte de la carretera federal 180 sí fue rehabilitada, uno de los tramos más transitados porque se utiliza diariamente para llegar hasta comunidades como La Laguna, Arbolillo y hasta Alvarado, está en condiciones que representa riesgo para el automóvil y para quienes van a bordo.