Reportan que ya se presentó primer caso de viruela del mono en Veracruz

En Veracruz ya se presentó el primer caso de "viruela símica", mismo que fue atendido y corroborado en el Hospital Español de Veracruz.El director médico de nosocomio, Antonio Ramos de la Medina, confirmó que a través del Departamento de Epidemiología y Enfermedades del HE se detectó el contagio.Asimismo, detalló que se trató de un caso importado, leve, por lo cual no requirió hospitalización."Se trató de un caso leve, importado, en un adulto joven, el cual no tuvo necesidad de ingresarse al hospital y fue correctamente vigilado desde la identificación inicial hasta la resolución completa del cuadro", informó a través de una publicación.El caso data del pasado 24 de junio y del cual se dio aviso oportuno a las autoridades sanitarias, por ello hubo coordinación con la Jurisdicción Sanitaria número VIII.El mismo médico recordó que en Hospital Español se detectó también el primer caso de COVID-19 en Veracruz."Una vez más, como en todas las ocasiones anteriores, se hizo un correcto diagnóstico y reporte oportuno del caso a las autoridades de salud".Hasta el momento, las autoridades de la Secretaría de Salud del Estado no ha emitido información sobre la viruela del mono en Veracruz.