Reportan riesgo de colapso en Hospital Regional de Río Blanco, por pandemia

En cualquier momento puede colapsar el Hospital Regional de Río Blanco (HRRB) por falta de recursos humanos y equipo para atender a los pacientes de COVID-19, pues al momento, ya en esos aspectos están superados, afirmó personal de este nosocomio.



Recordaron que en su momento se convirtió para atender a los enfermos de coronavirus, pero lo prometido en número de camas no corresponde a las posibilidades reales que se tienen.



Indicaron que el área que se abrió como COVID es la que era de admisión de urgencias y hospitalización y observación de urgencias, la cual en teoría debió haber atendido 30 camas, pero se trata de un lugar pequeño que no estaba hecho para eso.



Explicaron que el área de observación de urgencias contaba con 10 espacios para adultos, así como 6 lugares más para pacientes pediátricos, 8 cunitas para el manejo de diarreas y problemas respiratorios de niños, lugar que en su momento fue ejemplo en el país, así como la sala de admisión, la cual tenía lugar para 10 enfermos más y dos sitios más en la sala de choque, lo que daba aparentemente espacio para atender 30 personas.



Sin embargo, indicaron, las tomas de oxígeno alcanzan para 13 pacientes con ventilador.



Recordaron que cuando un paciente ingresa es porque se encuentra grave y requiere de un ventilador, y si no lo tiene necesita al menos oxígeno y vigilancia.



A fin de atender las necesidades de los pacientes una vez que se ocupan todos los ventiladores, indicaron, se usan tanques de oxígeno, los cuales duran horas y hay que estarlos metiendo y sacando, lo que es una complicación porque cada vez es más la gente que entra y sale del área, haciéndola poco transitable.



Además de este espacio COVID, recordaron, se abrieron 20 camas más en el tercer piso, pero el sistema solo aguanta conectar cuatro respiradores, por lo que se presenta el mismo problema, los que no alcanzan respirador requieren tanque de oxígeno y además un oxímetro para garantizar que el gas pase como es debido o, de lo contrario, personal que pueda estar cuidando ese aspecto, además de controlar los signos vitales si es que no se tiene monitor para ello.



Esas áreas, explicaron, se atenderían con personal que se cambiaría cada seis horas, porque no deben estar tanto tiempo.



Remarcaron que ya llegaron al punto de no poder atender las demás necesidades de la población, por lo que aquellos que no tienen COVID se mandan a los hospitales de Córdoba, Huatusco y los demás de esa zona.



Los únicos ingresos que se tienen ajenos a coronavirus, añadieron, son obstetricia y pediatría, en donde tienen seis camas funcionando para los casos pediátricos de urgencia.



“El hospital está siendo rebasado en recursos humanos y de vigilancia, en cualquier momento se puede generar una situación de riesgo, esto depende del número de pacientes que requieran hospitalizarse, pero además, el personal está corriendo mayor riesgo porque hay gente con coronavirus que está llegando a urgencias y falsea sus respuestas en el interrogatorio, que era el filtro que se aplicaba, porque tiene miedo de que la internen y llega y dice que no tiene fiebre o tos”, abundaron.



El personal señaló que esto pone en riesgo a los trabajadores de Urgencias, ya que no les dan las medidas preventivas extremas como a los que están en área COVID, el cual también está en riesgo porque ya no se da abasto.