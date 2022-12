Reportan robos en templos de otras religiones, en Veracruz Puerto

Los robos a templos de diversas denominaciones se han incrementado. En la iglesia presbiteriana se reportan atracos por lo menos una vez al mes y se llevan desde equipo de sonido hasta el sistema de aire acondicionado y cableado.El Anciano de la Iglesia Presbiteriana, Salomón Amador, señaló que los ladrones se llevan principalmente cañones y equipo de audio que tienen valor de hasta 40 mil pesos y han entrado hasta dos veces a un mismo lugar.Es un problema que constantemente se reporta entre los pastores porque se quedan sin medios para ofrecer sus misas.“Hemos tenido robos, la gente se ha metido a los templos, saqueado algunos templos. Se roban normalmente el equipo de sonido, algunos tienen cañón que se usa para proyectar las imágenes. Es algo que se puede vender fácilmente o empeñar. Los micrófonos también, los cables que son carísimos. Se trabaja mucho en comprarlos y equipo que cuestan 30 a 40 mil pesos”, dijo.Los atracos se han registrado en toda la ciudad, desde el centro hasta en colonias, no hay zona que se excluya, lamentó Salomón Amador.“Se han incrementado, son muchos, es algo que lo hemos experimentado. Creo que uno por mes y en todas las zonas, hasta dos veces, nos robaron todo el sistema de aire acondicionado en la iglesia de Hidalgo, aquí en la zona centro, no hay límites”.Debido a que no en todos los templos pueden reponer el equipo robado, han optado por prestarse entre las iglesias.