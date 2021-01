Reportan saldo blanco durante festividades de diciembre, en Naolinco

Luego de que en la cabecera de Naolinco se registrara una gran afluencia de visitantes durante los pasados días, este lunes ya todo “está tranquilo”, indicó el director de Protección Civil, Eduardo Yáñez Reyes.



“La afluencia fue bastante grande, mucha gente proveniente de otros Estados, mucha gente desde el día 20 en adelante. Todos los días muy concurridos pero ya empiezan a retirarse a sus destinos, ya este día regresan al trabajo”, explicó.



Dijo que el saldo de las festividades fue blanco, aunque destacó que se registraron accidentes vehiculares que no dejaron lesionados.



El funcionario municipal informó que ante el arribo de turistas y familiares de naolinqueños, se reforzaron las medidas de salud, sin embargo, señaló que no se reportó ningún incidente por esta causa.



“Se continuó con los operativos para las medidas sanitarias, insistiendo con esto, la población accedió a ponerse el cubrebocas, respondió bien, no tuvimos ningún desmán a causa de esto”, comentó.



Agregó que tampoco se presentaron quejas debido a la realización de fiestas o eventos, no obstante, remarcó que, ante el incremento de contagios, se continuarán con las acciones preventivas.



“Continuaremos con las medidas, hay que seguir teniendo mucho cuidado porque la pandemia sigue, estamos reportando a la gente que tenga mucho cuidado”, finalizó.