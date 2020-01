Reportan saldo blanco en municipios de zona centro tras Operativo “Guadalupe-Reyes”

Un saldo blanco se tuvo en la región en el operativo “Guadalupe-Reyes”, que se cerró el pasado 6 de enero, indicó el coordinador regional de Protección Civil, Luis Palma Déctor.



Mencionó que a pesar de que se resintieron bajas temperaturas no hubo mayores problemas.



Recordó que en su momento, las direcciones y coordinaciones del ramo aplicaron un operativo para detectar personas durmiendo en vía pública y trasladarlas a albergues o ayudarlas a llegar a sus casas y evitar que llegaran a sufrir de hipotermia.



Resaltó que incluso hubo una coordinación muy buena entre Nogales y Huiloapan y el personal de Nogales detectó a una persona en la calle, le avisaron, se hizo el enlace con Huiloapan y de inmediato fueron por él y lo atendieron, con lo que se evitó un riesgo para esa persona.



Reconoció que a pesar de que se hicieron recomendaciones a la población como cada año, para evitar el uso de la pirotecnia, es una costumbre arraigada en muchos y no se hizo caso.



Afortunadamente, comentó, no se tuvieron percances aquí con personas, aunque en la región de Córdoba sí hubo algunos problemas por esa causa.



Lo lamentable, destacó, es que se llegaron a conocer casos de adultos que abusaron de esos artefactos y llegaron a afectar a algún perro, lo cual sólo demuestra que hay gente que no respeta la vida de los animales, por lo que en esos casos se espera que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto.