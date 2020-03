Reporte oficial de SS confirma 2 casos sospechosos de coronavirus en Veracruz

De acuerdo con un documento técnico de la Secretaría de Salud son 2 casos sospechosos, no confirmador, de enfermos con Coronavirus o COVID-19 en Veracruz.Se trata de un veracruzano que viajó a Italia, así como el caso de una persona con la que tuvo contacto.Al momento, hay 14 estados del país en los que no se ha confirmado ningún caso ni hay sospechosos, sin embargo en el resto hay 46 casos confirmados como negativos; 8 casos sospechosos y 4 confirmados.De los confirmados 2 son en Ciudad de México, uno en Sinaloa y otro en Coahuila.Cabe detallar que el primer caso, identificado con el número 44, corresponde a una mujer de 27 años, con punto de ingreso a México el pasado 17 de febrero, proveniente de Italia.La paciente empezó a experimentar los síntomas el pasado 26 de febrero y de acuerdo con la Secretaría de Salud, solo tuvo contacto con una persona, en este caso, un hombre de 22 años, identificado como "caso 45".El caso 45 comenzó a experimentar síntomas asociados a la enfermedad el pasado 27 de febrero, sin embargo, no tuvo contacto con más personas.Es el caso de los pacientes confirmados tienen 35 y 59 años en la Ciudad de México y uno de 41 años de Sinaloa; más una mujer de 20 años en Coahuila.Al momento la SS estudia los dos casos de Veracruz, más uno en Guanajuato, Coahuila, Jalisco, Ciudad de México, Sinaloa y Aguascalientes.La Secretaría de Salud federal habilitó un sitio en el portal de la dependencia para proporcionar información a los ciudadanos: