Reportera acusa agresión de familia de Alcalde de Ixhuatlán del Sureste

La reportera de Ruta Istmo, Romana Ortega Cruz, denunció agresiones por parte del papá y los hermanos de Wilbert Luis Luis, actual presidente municipal de Ixhuatlán del Sureste.



"En los videos está el momento en el que se amotina la gente, queda al frente el señor Renato Luis Luis, padre del actual Presidente Municipal de Ixhuatlán, sus dos hermanos de nombre Renato Luis Luis, Roger Luis Luis y en los videos de ve donde ellos me están dando los manotazos con fuerza, fuerza de hombre. Me duele el pecho, me duele el cuerpo".



La comunicadora detalló que los señalados actualmente son operadores políticos de la candidata a la alcaldía del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Elba Isabel Domínguez Hernández y, cuando ocurrieron los hechos, la abanderada del Sol Azteca no hizo nada para ayudarla.



"Cuando la candidata me identifica, su gente me hace una valla y yo estaba transmitiendo y dije que una reportera con un teléfono en mano no le iba a hacer daño. Pensaron que iba a insistir en entrevistar a la candidata, nos acorralan a mí y a mi compañero y fue ahí cuando empezaron a golpearme, tengo marcas en los brazos y esguince".



Puntualizó que ya acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE), interpuspo una queja ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) y solicitó apoyo a la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP).



"Le hago el llamado al Gobernador para que la Fiscalía le dé un seguimiento inmediato y al OPLE también, porque no es posible que esté participando una candidata que permita la agresión y que pudo calmar a sus simpatizantes y no lo hizo. Pido que se haga una justicia pronta", concluyó.