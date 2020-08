Reportes de fiestas en contingencia superan capacidad del gobierno de Xalapa

El titular de la Subdirección de Comercio del Ayuntamiento de Xalapa, Guilebaldo Flores Lomán, aseguró que continúan las quejas por la realización de fiestas particulares a pesar de continuar en semáforo rojo y el aumento en contagios por COVID-19.



"Recibiendo muchas quejas que tienen que ver con fiestas particulares, ruido en las casas que la verdad no tenemos capacidad de atender. Dentro del ámbito de nuestra competencia, hemos hecho recorridos".



Flores Lomán, explicó que al hacer los recorridos con personal de comercio y del Departamento de Inspección y Atención Comercial (DIAC), se han percatado de que algunos establecimientos no cumplen con las medidas sanitarias, y otros, no esenciales, seguían operando de manera clandestina, por lo que ya han continuado clausurando.



"Hemos realizado algunas clausuras para quienes han infringido decretos oficiales. Particularmente seguimos insistiendo mucho en los puntos de mayor riesgo, no olvidemos que estamos en semáforo rojo y todavía no hay una autorización para que se aperturen gimnasios, para que se aperturen bares, botaneros, cantinas y estamos concentrados en ese tipo de negocios. Lo mismo salones de fiesta y eventos masivos".



Respecto a la Ley Seca, comentó que si se ha respetado, pero hay unas cuantas excepciones, por lo que se ha procedido a las clausuras.



"Lo que hemos encontrado en algunos casos, es que rebasada la hora permitida que son las 5 de la tarde, algún restaurante o algún establecimiento o tienda de conveniencia, continúan vendiendo alcohol. En general han sido pocos los casos".



Ante ello, pidió a los xalapeños respetar las medidas sanitarias para disminuir los contagios por la pandemia.



Además, lamentó que el sector restaurantero, se esté viendo afectado por la disminución en el aforo, pues hasta el momento tienen permitido un 25 por ciento.

"Ha habido muchos negocios que ya no van a abrir, no aguantaron la disposición de cerrar o de disminuir el aforo, y muchos, ya se vieron en la necesidad de cerrar. Los que están si están atendiendo la disposición de un porcentaje menor", concluyó.