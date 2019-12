Reprocha embajador que visitantes de Kazajistán no sean bienvenidos en México

En México, los visitantes de Kazajistán no son bienvenidos, señaló el embajador de ese país, Adrián Yelemessov, toda vez que los ciudadanos que llegan no pueden realizar actividades turísticas porque el gobierno mexicano se niega a otorgarles la VISA.



Por esta razón, al menos 60 kazajos no pudieron ingresar a México durante este año, el último caso fue de 3 turistas que fueron retenidos en el aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.



"Tenemos una pérdida de imagen de bienvenido a México", dijo.



Lamentó que, para poder desplazarse en México, los kazajos deben acudir a otros países como Rusia y Estados Unidos para pedir permisos para viajar al territorio mexicano.



Señaló que ya están en pláticas sobre las políticas migratorias mexicanas, porque a pesar de que señalan que hay buena relación, no se ha logrado que los ciudadanos de dicho país asiático puedan recorrer el país.



"No podemos tener visas de México, es problema global que no hay posibilidad de obtener visa de México, tienen que ir Ankará (Turquía) que está a 6 horas de vuelo, o ir a Moscú que a veces no lo aceptan", lamentó.



Adrián Yelemessov señaló que en Kazajistán no se requiere visa a los mexicanos y pueden transitar libremente por el país.