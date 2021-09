Reprochan al Ayuntamiento de Coatepec desinterés por festejar a San Jerónimo

Coatepecanos recriminaron que las autoridades municipales dejen pasar la fiesta patronal en honor a San Jerónimo, sin realizar alguna actividad virtual, toda vez que se trata del festejo más grande del Pueblo Mágico.Y es que el Ayuntamiento no consideró ningún tipo de evento para estas fechas, a pesar de que ha recurrido a la vía virtual en otras celebraciones o conmemoraciones.Al respecto, el ex cronista municipal, Martín Blásquez Ojeda, lamentó que en cuatro años la autoridad local no haya tenido interés en mejorar la infraestructura de los distintos barrios que envuelven a este tradicional Festival de San Jerónimo."El barrio de Arteaga debe dignificarse, apenas ahorita arreglaron el Barrio de Los Carriles, que es el rumbo donde hay grandes devotos de San Jerónimo, se desvelan, danzan, cargan su arco y las autoridades ante este fervor se hacen chiquitas y deben estar a la par y al nivel del pueblo"."Hay que arreglar las banquetas de esos barrios, todo el alumbrado público, ordenar los pavimentos para que esta festividad luzca, todos salimos para pintar y limpiar porque estamos de fiesta pero en 4 años no han sido capaces de poner el cien por ciento las luminarias", dijo.Asimismo, criticó la falta de visión que hay desde Palacio Municipal, al dejar de lado 337 años de historia de Coatepec, pues, aunque la pandemia limita el poder hacer actividades masivas, sí permite festejos controlados o virtuales."No hay interés, tampoco tienen la visión de reconocer 337 años, pensar qué vamos a hacer, tenemos que hacerlo grande, muy grande, aunado a que es un Pueblo Mágico", acotó.El también historiador refirió que, desde hace 337 años, en cada ocasión van cambiando los festejos, que incluyen desde luego los religiosos y que a la fecha se ha agregado la elaboración de las ofrendas florales monumentales, las danzas y demás actividades artísticas y culturales, haciendo de esta fiesta una de las más representativas.