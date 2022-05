Reprochan comerciantes de mercado en Ixtac que juez liberara a presunto asaltante

Comerciantes del mercado de Potrerillo Pueblo señalaron que luego de que la noche del pasado jueves persiguieran a tres asaltantes en ese zoco y lograran capturar a uno de ellos, el viernes se encontraron con que había sido liberado.Señalaron que todo ocurrió aproximadamente a las 22:00 horas del jueves, cuando compañeros de ese zoco señalaron que habían sido robados tres locales del fondo y vieron como los tres sujetos iban saliendo del lugar, por lo que los comenzaron a perseguir, pero dos de ellos huyeron y a uno más lo fueron siguiendo por todas las vías hasta que lograron derribarlo por el reloj de Escamela.Mencionaron que justo en ese momento llegaron policías municipales y el comandante, a quienes le explicaron lo ocurrido y en ese momento se hizo un acta de cómo sucedieron los hechos y se los llevaron detenidos, además de que el comandante les dijo que acudieran a las 14:00 horas, para ese momento ya eran alrededor de las 14:30 horas.Sin embargo, indicaron que cuando acudieron les informaron que el detenido había sido liberado porque el juez calificador los esperaba a las 10 de la mañana, no a las 14:00 horas, como les había dicho el comandante, y para no violentar sus garantías individuales lo dejaron libre.Los comerciantes señalaron que no es la primera que ocurren asaltos en ese zoco, pues cada seis u ocho meses se dan algunos y creen que se trata de las mismas personas.Indicaron que el hombre que detuvieron ayer es uno de dos hermanos que saben venden perecederos en Potrero Nuevo, Atoyac.Este sábado, uno de los comerciantes agraviados acudió a la comandancia de policía a interponer su denuncia, en tanto que el viernes otro más hizo lo propio.