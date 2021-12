Reprochan lentitud del Gobierno para validar adeudos a proveedores

Transcurrió un año más sin liquidar adeudos del Gobierno de Veracruz a proveedoras de la administración pública, reprochó el presidente del Consejo Empresarial Metropolitano de Xalapa (CEM-X), Octavio Augusto Jiménez Silva.El dirigente empresarial acusó que las dependencias deudoras del Gobierno de Veracruz no aceleran los trámites de pago al no proceder con la validación de las facturas y otros documentos.“Hemos estado gestionándolos, ya obviamente ha habido avances, desde el momento que se empezó a pagar con factoraje, desde el momento que ha habido entrevistas con los empresarios para ver sus documentos”.Esto ha derivado en un proceso lento o paralizado para el pago de adeudos generados desde la administración de Javier Duarte de Ochoa.“Aquí la situación es que no hay validaciones de deuda hacia las empresas y en eso realmente tienen que ver las dependencias. Los administradores no han tenido la voluntad de arrastrar el lápiz y ver la documentación que hace falta".Explicó que si bien existe voluntad de Finanzas y Planeación de avanzar y pagar por instrucciones del Gobernador, existen trabas en la dependencia al no validar los adeudos.“Porque las entrevistas que se han hecho con empresas, la mayor parte tienen toda su documentación en regla, sus contratos, sus documentaciones, sus hojas de entrega pero la dependencia no entrega toda la documentación”.