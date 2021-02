Reprochan que Gobierno de Poza Rica se cuelgue medallas ajenas

La presidenta de la Fundación Yo Soy Danito, Ivet Licona Martínez, dio a conocer que, tras 11 meses de pandemia, el gobierno de Poza Rica ocupó proyectos de agrupaciones civiles en materia de la inclusión social y con la pandemia se ha olvidado de las políticas públicas para el este sector vulnerable.



Dio a conocer que por ser parte de una asociación civil participó en mayo del 2018 en una convocatoria realizada por la dirección municipal de Desarrollo Social y Humano para realizar proyectos.



La agrupación que representa, Yo Soy Danito, está dedicada a atender a personas con capacidades diferentes, así también son defensores de las personas con trastorno espectro autista, lo que le permitió formar parte al consejo municipal de la inclusión social.



En su caso realizó tres proyectos, uno para personas con autismo, de los cuales el Gobierno de Poza Rica no le apoyó con material alguno, todo fue con recurso propio. Después, estos proyectos los ocuparon y de esto considera que abusaron de su participación altruista ya que “se colgaron medallas” con ideas ajenas.



Citó el caso de una vocal que representa al sector de discapacidad auditiva y realizó las gestiones de cursos para lenguaje de señas, que finalmente lo presumió el DIF Municipal como propio.



La idea era hacer proyectos para labores altruistas y se acordó que el gobierno municipal apoyaría con el material para llevar a cabo las actividades y no hubo la reciprocidad, así también no fueron invitados a las presentaciones de estas ideas, ya ejecutadas.



De Fundación yo soy Danito, Ivet Licona lamenta que con la pandemia por coronavirus se haya suspendido toda acción de gobierno, pero la decepción para los grupos de atención vulnerable por la inclusión social quedaron simplemente utilizados y esto provoca un retroceso a toda política pública la debería cumplir toda autoridad municipal.