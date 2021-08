Con cuadernillo, SEP "arma" a docentes contra COVID para regreso a clases

La “Guía para el regreso cauto, ordenado y responsable a las escuelas” de la Secretaría de Educación Pública (SEP), dirigida a los docentes para capacitarse ante el regreso presencial a las aulas, minimiza los contagios en niños y asegura que “en comparación con las personas adultas, es menor la cantidad de niñas y niños que enferman de COVID-19, aunque sí pueden infectarse y propagar el virus a otras personas. Aun así, la mayoría de niñas y niños infectados por el COVID-19 no tienen síntomas o tienen síntomas leves, similares a los de otras enfermedades comunes como el resfriado común, faringitis, influenza o, inclusive, alergias”.



Lo anterior a pesar del último reporte de “COVID-19 Niñas, Niños y Adolescentes” de la Secretaría de Gobernación y del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), que expone que los contagios acumulados en niñas, niños y adolescentes con resultado positivo confirmado de SARSCoV-2 pasaron de 84, del 12 de abril de 2020, a 63,182 al 15 de agosto de 2021 y 623 defunciones que dieron positivo, de las cuales 282 correspondieron al sexo femenino y 341 al sexo masculino.



En el caso de Veracruz, con un total de 973 contagios, de los cuales 241 corresponden a niños de 0 a 5 años, 200 a menores de 6 a 11 años y 532 a niños de 12 a 17 años y un total de 25 defunciones, de las cuales 16 corresponden a menores de 0 a 5 años, 4 de niños de 6 a 11 años y 5 de 12 a 17 años.



La guía, aunque señala que las vacunas han ayudado a disminuir el riesgo de consecuencias máximas para las personas, es decir, la necesidad de hospitalización o fallecimiento, no menciona la inoculación para los menores.



Y es que el documento ha desatado también dudas y algunas inconformidades entre docentes, pues además de esta guía no se ha considerado algún curso o capacitación extra ni para ellos ni para los padres de familia que integran los Comités Participativos de Salud Escolar, por lo que no descartan que se puedan presentar contagios en las escuelas.



Durante los Consejos Técnicos Escolares que se realizan en los distintos planteles educativos, unos de manera presencial, otros aún por línea, los directores han informado que en algunos casos el regreso a clases será presencial y en línea, mientras en otros se ha decidido que sea solo de manera presencial.



Sin embargo, dijeron que como capacitación para enfrentar el regreso con las medidas sanitarias, la SEP solamente les hizo llegar la guía, la cual refiere que el documento fue elaborado de manera conjunta por la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública y en donde se les ofrece información básica sobre el virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad de COVID-19, cuándo reabrirán las escuelas, siete principios para una reapertura segura y ordenada, nueve intervenciones para el regreso cauto, así como un sistema de monitoreo, entre otros apartados.



No obstante, para algunos docentes la guía no es suficiente, aunque la revisan en las reuniones de los Consejos Técnicos, pues aseguraron que para un verdadero regreso seguro es necesaria más información y no solo un “cuadernillo”.



“En Consejo Técnico preguntamos quién nos va a capacitar o (si habría) un curso respecto de las medidas sanitarias y nos dijeron de la guía. No hay capacitación; tampoco a padres de familia. La SEV solicita crear estos comités nada más”, explicó un profesor.



El documento implica la participación de los padres de familia y del mismo alumnado, ya que este proceso –afirma– los ayudará para la formación de una personalidad responsable y solidaria.



También contiene acciones para llevar a cabo, como los filtros sanitarios, la limpieza, la corresponsabilidad de los padres de familia, así como otras estrategias de los protocolos a seguir en caso de detectarse un contagio, incluida la indicación de que los maestros al estar vacunados ya no son considerados como población de riesgo, por lo que podrán acudir a proporcionar sus clases.



El documento recomienda un regreso escalonado con un aforo reducido, además de que permite que los padres de familia elegirán si llevarán o no a sus hijos, y en este sentido se hace hincapié que aquellos que decidan no ir deberán recibir la misma educación y tiempo que la modalidad presencial.



No obstante, los educadores insisten que, a pesar de las medidas, las escuelas no estarán exentas de algún contagio.



“La verdad es que nos están mandando al ruedo sin herramientas”.