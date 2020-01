Reprueba CEDH sistema penitenciario de Veracruz por variadas deficiencias 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) califica al sistema penitenciario de Veracruz, conformado por 17 Centros de Reinserción Social y 198 cárceles municipales, por debajo de la calificación aprobatoria mínima que es de seis.



Al reconocer lo anterior, Namiko Matzumoto Benítez, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), añadió que el resultado que refleja el diagnóstico sobre la situación penitenciaria de Veracruz tiene que ver con una visita anual a los estados del país.



Sin embargo, en el 2019 la CEDH realizó 143 visitas, de las cuales, 59 fueron de supervisión y 84 para recabar solicitudes de intervención, que fueron desahogadas y atendidas; además se emitieron tres recomendaciones.



En ese sentido, añadió que en el sistema penitenciario de Veracruz se han encontrado deficiencias que pueden impactar eventualmente en la vulneración de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y que no por estar recluidas no pierden el goce de todos sus derechos.



Por ejemplo la falta de medicamentos particularmente antibióticos, la falta oportuna de atención médica, que incluso puede eventualmente impactar en el derecho a la vida.



Cuando se hace la observación de que una persona privada de la libertad tiene un padecimiento que requiere de una inmediata intervención de un médico especialista se ha cumplido.



En las cuestiones de infraestructura en los 17 Centros de Reinserción Social se han detectado deficiencias, por ejemplo, humedad en las celdas que eventualmente hace que los reclusos adquieran enfermedades respiratorias o de otro tipo.



En el penal de Poza Rica se ha detectado hacinamiento que también genera otro tipo de problemas.



Esas deficiencias se han reportado y algunos casos se han subsanado y se han cumplido las recomendaciones, incluso, agregó que hay algunas cárceles municipales que no tienen observaciones porque han dado cumplimiento a las recomendaciones emitidas.