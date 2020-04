Reprueban omisión de Alcalde de Veracruz ante gentío en pescaderías del Puerto

El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en el Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín, criticó el gobierno del alcalde Fernando Yunes Márquez en el municipio de Veracruz, por la omisión ante el cúmulo de gente que acudió este fin de semana a las pescaderías del Puerto, en plena contingencia sanitaria.



“¿También necesitará que le ayuden a controlar la aglomeración de la gente en el Mercado de Mariscos de Plaza del Mar?”, expresó en sus redes sociales al mencionar que Fernando Yunes primero exigió que le ayudaran a cerrar las playas por la pandemia.



Y es que, desde el jueves pasado, las pescaderías se vieron abarrotadas en la Plaza del Mar y no se cuidaron las medidas indicadas ante la emergencia por COVID-19.



Esta situación, se repitió durante tres días de Semana Santa y el Ayuntamiento a cargo del edil panista no implementó ninguna acción al respecto.



Ante ello, Gómez Cazarín recordó que Veracruz es el municipio con mayor número de casos sospechosos de COVID-19. “Debería de preservar la salud de la ciudadanía, emitiendo indicaciones para cumplir con la sana distancia y otras acciones ampliamente conocidas, pero lo olvidó”, expuso en sus redes sociales.



Debido a esta situación que se considera grave, derivado de que el municipio de Veracruz mantiene el porcentaje más alto de casos positivos y sospechosos de Coronavirus, la Secretaría de Salud implementó medidas extraordinarias en la zona conturbada Veracruz-Boca Del Río.



Es así que, para evitar estas situaciones que podrían derivar en un mayor número de contagios, las siguientes medidas emitieron nuevas recomendaciones para la zona conurbada.



Por tanto, en los mercados sobre ruedas y de mariscos y en todas las filas para adquirir alimentos, se deben guardar dos metros de distancia entre cada persona y en caso de que esto no se respete, Salubridad se reserva el derecho de sancionar a los expendios si después de dos advertencias formales por la autoridad competente, el establecimiento no insta a sus clientes a guardar la distancia recomendada.



Cabe recordar que en el municipio a cargo de Yunes Márquez, hasta este sábado, se contabilizaron 23 casos positivos de COVID-19 y 146 sospechosos.