Repudia “ecocidio” para construir fraccionamiento, en Xalapa

Frente a catástrofes como la pandemia que el planeta está viviendo, hay varias voces que llaman a la oportunidad de reflexionar sobre la forma en que un problema de salud pública se propaga y, al mismo tiempo, se puede mitigar o evitar mediante las acciones colectivas y solidarias que realicemos todos porque estamos conectados y es claro en ese momento, cómo es que la acción de cada uno de forma individual, tiene repercusión en el todo.



También hay quienes han expresado en estos momentos en que en todo el mundo el tema común es el coronavirus, que se genere un mecanismo similar para que se hable y se actúe para frenar y revertir toda acción que está destruyendo la naturaleza (basura, contaminación, tala de árboles, destrucción de áreas verdes en general, contaminación y desperdicio del agua, etcétera), así en nuestra ciudad, Xalapa, vemos la reacción de los ciudadanos cuando talan un árbol en alguna avenida o parque, reclaman el hecho por su conciencia sobre lo que significa perder un solo árbol por su función y beneficios a la naturaleza completa.



El Ayuntamiento ha informado oportunamente el plan de sustitución de árboles que cortan como una medida de prevención de riesgos. Medida responsable en la que observamos que están plantando mas árboles en avenidas y parques.



En este contexto, quiero denunciar que desde hace un par de años he ido observando la construcción de un fraccionamiento para el que talan, en un par de días, cientos y cientos de árboles, acabando con cualquier espacio verde que ahí exista, con la fauna que nos enorgullece ver aún en la ciudad, con la frescura que los árboles brindan también a Xalapa.



Comparto imágenes de el antes y el después de tal espacio en proceso de ser fraccionamiento. Ocurre de un día para otro, grandes extensiones de terreno son taladas para un fin comercial sin que se observe (porque ya hay una primera parte con pavimentación y casas construidas), que estén previstas, cuando menos, algunas áreas verdes, algunos árboles conservados o plantados. Eso sí, en su lugar ya se pueden ver las "planchas de concreto" que sustituyen ahora a lo que antes eran espacios con árboles endémicos y una diversidad grande de animales de tierra y aves.



El lugar al que me refiero está ubicado entre la zona de las colonias Montes de Xalapa y Mártires de Chicago (atrás de la USBI), al fraccionamiento le llaman Los Almendros (se entra entre la escuela “Xallitic” y la Escuela de Esgrima), adjunto una foto de la ubicación aproximada.



Seguramente los dueños de estos terrenos tienen los permisos para construir su fraccionamiento, con lo que ellos ganarán mucho dinero y los xalapeños y veracruzanos perderemos condiciones de bienestar natural (más calor, menos agua, etcétera); pero muchos nos preguntamos ¿las leyes con las que se regula la adquisición y uso de suelo, permiten hacer este ecocidio?, ¿sólo con pagar dinero se obtiene el derecho para este ecocidio?, ¿podrá hacer algo el Ayuntamiento de Xalapa para frenar este y tantos ecocidios?



A muchos ciudadanos nos gustaría que el Ayuntamiento actual frenara esta tala irresponsable y que modificara las leyes, si es el caso, para que en ellas se regule el uso de suelos a fin de que en el caso de construcción, se garantice un porcentaje de naturaleza "sin afectar" y se aseguren la distribución suficiente de zonas verdes, con árboles y no solamente concreto, casas.





