Repudian a Presidenta de CEAPP por no dar apoyo tras fallecimiento de reportero

Una reportera de la zona norte pidió la renuncia de la titular de la Comisión Estatal de Atención y Protección a los Periodistas (CEAPP), Ana Laura Pérez Mendoza, pues no les da prioridad a los comunicadores de escasos recursos.



Tras manifestarse en la plaza Lerdo, Livia Díaz explicó que en días pasados falleció el reportero Antonio Reyes Patiño, de 72 años de edad, solicitando apoyo a la CEAPP, mismo que no se le otorgó.



"Yo pido la renuncia de ella, por insensible, porque si bien ya destinaron los recursos de otra manera, ella dijo en su comparecencia que decidieron internamente cambiar a que el dinero sea para seguridad, yo pensé que CEAPP utilizaba el dinero para eso", dijo.



Señaló que los cambios que se están realizando dentro de la Comisión están afectando específicamente a los periodistas de la zona norte del Estado.



"La ley que creó CEAPP, creo que se cabildeó mucho, opinamos todos en esa ley, pero estos cambios que ellos han hecho, están afectando a los periodistas de la zona norte".



Asimismo, criticó que la Comisión ya no atienda al gremio.



"A mí entender, la CEAPP se creó para protección de los periodistas y ha dejado claro que sólo cumple privilegios. Esto ya no puede seguir pasando, que renuncie para que otra persona ocupe el cargo", finalizó.