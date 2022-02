Repudian aumento de peaje en Túnel Sumergido de Coatzacoalcos

El próximo agente municipal de Villa Allende tendrá la dura tarea de trabajar para evitar que el peaje del túnel sumergido siga aumentando año con año, consideró el actual agente Noriel Prot Álvarez, refiriendo que no hay ningún beneficio en el hecho de estar aumentando los costos del pase a vehículos."No hay una cuestión positiva en esto, sabemos que es una empresa particular, privada, que tiene concesionado el túnel sumergido; seguiremos luchando, ahora que venga el próximo agente municipal yo creo que va a tener mucho trabajo por hacer en cuanto a que se deje de estar incrementando tanto el tema del peaje del túnel sumergido", declaró.Prot Álvarez dio a conocer que por el momento sólo uno de los dos transbordadores está en funcionamiento, lo que no ayuda mucho a los usuarios para poder ahorrar unos cuantos pesos; además, uno de los transbordadores está descompuesto y actualmente se trabaja en su reparación."Ahorita sólo hay uno trabajando, pues el otro está descompuesto. Este sí es más económico, presta un buen servicio a la comunidad porque pues todas las personas que pasan a Coatzacoalcos, tanto caminando como con vehículo, se ahorran un recurso al transitar por ahí; hay otro fuera de servicio, en reparación, esperamos que pronto lo echen a andar para que sea más rápido el pase de Coatzacoalcos a Villa Allende y viceversa", finalizó.Fue durante este fin de semana cuando el peaje del túnel sumergido aumentó como cada año desde su inauguración. En el 2017 el costo del peaje inició con 34 pesos para automóviles ligeros; las tarifas para el 2022 quedaron de la siguiente manera:Motocicleta: 21 pesosAutomóviles: 42 pesosCamión de 2 y 3 ejes: 74 pesosCamión de 4 y 5 ejes: 149 pesosCamión de 6, 7, 8 y 9 ejes: 216 pesosEl túnel sumergido tiene una longitud de 1.6 kilómetros y 828 metros, donde se conectan Allende y Coatzacoalcos.