Repudian cambios al parque Juárez de Xalapa; Alcaldía permitirá nueva tienda

El fundador de la organización Xalapa Antiguo, Jorge Díaz Bartolomé, criticó que el Ayuntamiento de Xalapa no haya consultado a la población para modificar la arquitectura del parque Benito Juárez.“El día de mañana se va a autorizar poner en el centro del parque una tienda por un capricho. No sabemos por qué no se consultó antes a las asociaciones, organizaciones, se debió hacer una consulta ciudadana antes. ¿Por qué se hizo en los oscurito?”.Además, respecto a la rehabilitación del Ágora y la Pinacoteca "Diego Rivera", criticó que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) avalara modificar el mirador que se encuentra en el mismo parque “No me extraña que el INAH haya dado su anuencia, no me extraña porque también dio su anuencia para que se construyera un hotel aquí cerca, no me extraña porque también el INAH dio su anuencia para que se construyera la víbora aquí en el parque en el 2013. Desconocemos cuáles son los criterios que autoriza el INAH para dar estas anuencias", dijo.Lamentó que se dañe la arquitectura de un lugar emblemático de la Capital del Estado, cuando los lugares históricos no se deben modernizar, sino preservar."Esta estructura metálica rompe por completo con el entorno histórico de un parque que fue inaugurado en 1892", concluyó.