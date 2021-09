Repudian migrantes que policías dejaron libre a quien les hurtó celulares

Policías Estatales dejaron libre a un sujeto que fue acusado por un grupo de migrantes de haberles robado teléfonos celulares mientras dormían en los bajos del puente de la avenida I en Coatzacoalcos.Los agraviados relataron que durante la madrugada, la persona señalada y su esposa los "bolsearon" y robaron sus equipos móviles.Sin embargo, los uniformados no lo detuvieron y en cambio, le recomendaron "portarse bien" bajo la advertencia de que estarían rondando la zona para "checarlo", todo porque ningún migrante quiso ir a poner la denuncia formal.Los viajeros se dijeron indignados por el actuar de la policía y aseguraron que para ellos nunca hay justicia pese a haber hecho el señalamiento a las autoridades.“Nosotros todos venimos con la necesidad, cansados, venimos agotados de tanto caminar y lo que queremos es descansar y él esperó que uno se duermiera y le robó el teléfono al muchacho y la mujer salió corriendo con el teléfono. Nosotros miramos, nosotros nos acostamos pero estamos pendientes porque traemos familia, tenemos niños”, comentó Juan Hernández.Al lugar arribaron varias patrullas y aunque ahí estaba el señalado, no lo detuvieron, de acuerdo con los policías porque nadie quiso interponer la denuncia correspondiente, la única recomendación que le hicieron los elementos de seguridad al presunto delincuente fue “No lo vuelva a hacer, que vamos a estar haciendo rondines”.Migrantes dieron a conocer que esta situación la viven en toda la ruta migratoria, desde asaltos a mano armada, robos, fraude, hasta secuestro.Expresaron que esto los llena de impotencia, ya que por ser ilegales no los toman en cuenta, o no pueden pedir justicia por temor a ser detenidos.“Todo el camino vivimos esto y la verdad nos indigna porque luego son los mismos que hacen esto”, finalizó.